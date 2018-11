Hóquei em patins. Espanha confirma título europeu feminino

Nos 1.45 minutos que faltavam jogar do encontro iniciado a 13 de outubro (e interrompido devido ao furacão Leslie), a seleção espanhola marcou mais um golo e bateu Portugal por 4-2

A seleção feminina de Espanha de hóquei em patins sagrou-se esta quinta-feira campeã europeia, na Mealhada, batendo Portugal por 4-2 na conclusão dos últimos 1.45 minutos do jogo iniciado a 13 de outubro e entretanto interrompido por uma falha de energia motivada pelo furacão Leslie.

As espanholas, que venciam por 3-2 aquando da interrupção referida, conseguiram marcar mais um golo no pouco tempo que restava para cumprir, num livre direto apontado por Ana Casarramona. Marta González, Berta Busquets e Sara González tinham marcado os outros golos espanhóis a 13 de outubro, com Marlene Sousa e Renata Balonas a fazer os tentos da seleção portuguesa.

Espanha soma agora seis títulos europeus, repetindo o feito conseguido em 1995, 2009, 2011, 2013 e 2015. Portugal, por seu lado, não conseguiu juntar este troféu aos três conquistados em 1997, 1999 e 2001.