México. Cruz Azul de Pedro Caixinha vence a Taça Apertura (com vídeo)

Pedro Caixinha conquistou na última madrugada a segunda Taça Apertura do México da sua carreira, levando o Cruz Azul a vencer o Monterrey por 2-0 na final. Elias Hernández, aos 34 minutos, e Martin Cauteruccio, aos 53', fizeram os golos que valeram o troféu para o conjunto orientado pelo técnico nascido em Beja.

No comando do gigante mexicano desde janeiro, Caixinha está também na corrida pelo título de campeão do Torneio Apertura - no México, tanto campeonato como taça têm duas fases: Apertura e Clausura. Neste momento, disputadas 14 jornadas, o Cruz Azul ocupa o terceiro lugar, com 27 pontos, a um dos líderes América e Santos Laguna. Curiosamente, foi neste último que Pedro Caixinha entrou no futebol mexicano, em 2012, e ali conquistou a Taça Apertura e o Torneio Clausura em 2014/15 e a Supertaça na época seguinte.

O técnico alentejano de 47 anos iniciou a carreira nas camadas jovens do Desportivo de Beja em 1999, começando como treinador principal em 2003 no Vasco da Gama da Vidigueira. Viria depois a tornar-se adjunto de José Peseiro, passando por Sporting, Al-Hilal, Panathinaikos, Rapid de Bucareste e a seleção da Arábia Saudita. Em 2010/11 voltou a assumir a condição de técnico principal, agora na União de Leiria, e desde então treinou Nacional, Santos Laguna, Al-Gharafa, Rangers e agora o Cruz Azul.