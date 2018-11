Manuel Alegre: "É este tipo de intolerâncias que cria os Bolsonaros"

Em causa está a decisão de Graça Ferreira de não recuar no fim da isenção do IVA para os toureiros

Manuel Alegre mostrou-se incomodado com as declarações de Graça Fonseca, Ministra da Cultura, no Parlamento sobre as touradas.

Em declarações ao jornal Público, o ex-candidato presidencial afirmou mesmo que ""É este tipo de intolerâncias que cria os Bolsonaros. Atitudes como esta colocam a democracia em causa"

"Agora são as touradas, depois há-de ser a caça e depois o livro que podemos ou não ler ou o filme que podemos ou não ver" disse ainda.

Manuel Alegre afirmou ainda respeitar o facto de a ministra não gostar de touradas, mas explicou que "o que está aqui em causa com as suas declarações é a liberdade de uma grande tradição ibérica refletida por muitos escritores e artistas de todas as áreas" e confessou que considera a introdução do IVA uma perseguição aos toureiros.

"Falar de touradas pode dar muita visibilidade, mas há problemas mais graves de que os deputados e governantes não falam, como por exemplo o desaparecimento dos cavalos-marinhos da Ria Formosa ou a proliferação de eucaliptos por todo o país", adiantou.

Graça Fonseca disse, no seguimento do tema sobre o fim da isenção do IVA para toureiros, "Quanto à tauromaquia não é uma questão de gosto, é de civilização e manteremos como está".