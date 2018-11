Google. Trabalhadores insurgem-se contra assédio sexual

Num protesto sem precedentes para uma empresa tecnológica de Sillicon Valley, nos Estados Unidos, milhares de trabalhadores da Google espalhados por todo o mundo abandonaram ontem os seus postos de trabalho numa ação mundialmente concertada. Começou em Tóquio às 11 horas locais, mas depois seguiram-se Zurique, Singapura, Nova Iorque, São Paulo, Haifa, Berlim, Londres e Dublin. Nas redes sociais, imperaram as hashtags #GoogleWalkout e #MeToo.

Em causa está a forma como a empresa tem gerido os casos de assédio sexual, desigualdade salarial entre géneros e racismo estrutural. O rastilho para o maior protesto de trabalhadores da Google até ao momento foi a saída do criador do sistema operativo Android e executivo da empresa Andy Rubin, acusado de assédio sexual. Abandonou a empresa com uma indemnização de 90 milhões de dólares, ainda que a Google tenha reconhecido que as acusações de uma trabalhadora eram “credíveis”. Rubin terá obrigado, em 2013, uma trabalhadora com quem estava a ter um caso a fazer-lhe sexo oral num quarto de hotel. O executivo nega qualquer assédio. “Nenhuma das alegações feitas contra o senhor Rubin são verdade”, disse o seu advogado, Sam Singer, à CNN.

O caso foi revelado pelo jornal “New York Times” e chamou à atenção a forma como o topo da hierarquia da empresa tem gerido casos de assédio sexual. Os organizadores do movimento, escreveu o “Guardian”, consideram que existem “milhares” destes casos.

E, no início desta semana, Richard DeVaul, diretor da Alphabet, filial da Google, demitiu-se depois de o jornal norte-americano também ter revelado que terá sexualmente assediado uma candidata a trabalhar na empresa. Demitiu-se e saiu sem indemnização. A direção da empresa sabia das alegações há alguns anos atrás, mas nada fez e DeVaul continuou a trabalhar.

“Estou aqui a protestar contra o assédio no local de trabalho e para ter a certeza que não protegemos ou apoiamos os que assediam”, disse uma trabalhadora à televisão britânica Sky News à porta do edifício da Google em Londres. “As pessoas estão a apoiar quem foi assediado por outro trabalhador numa situação de local de trabalho, e isto é só uma parte do movimento”.

Os trabalhadores foram incentivados a abandonarem o posto de trabalho e a colocarem nas suas secretárias uma mensagem a dizer: “Não estou na minha secretária porque a abandonei em solidariedade com outros googlers e trabalhadores para protestar contra o assédio sexual, má conduta, falta de transparência e uma cultura de trabalho que não está a resultar para ninguém”.

O movimento inorgânico apresentou cinco exigências à direção da empresa: terminar com a desigualdade salarial entre géneros, a publicação de um relatório público e transparente sobre casos de assédio sexual, a institucionalização de um processo para denunciar casos de assédio, a nomeação de um representante dos trabalhadores para o conselho de administração, a promoção do responsável da diversidade para responder diretamente ao diretor-executivo e o fim da arbitragem forçada. Entre todas as exigências, a que mais celeuma tem dado aos trabalhadores é a da arbitragem forçada, presente nos contratos dos mais de 94 mil trabalhadores da Google e que estipula que qualquer disputa deve ser gerida dentro da empresa e não nos tribunais. Os críticos desta cláusula dizem que é uma forma de proteger a reputação da empresa e da pessoa acusada silenciando a vítima, que depois se veem contratualmente impossibilitadas de agir contra decisões internas ou de tomarem outras ações, porventura legais.

O protesto de ontem foi também um teste à forma como a direção da Google tem feito a gestão de crise à notícia do “New York Times”. Revelado o caso, o diretor-executivo da empresa, Sundar Pichai, insistiu que foram tomadas “medidas duras” para combater o assédio sexual no local de trabalho e apoiou os trabalhadores que decidiram participar no protesto. “Os trabalhadores apresentaram ideias construtivas sobre como podemos melhorar as nossas políticas e processos”, disse Pichai. “Estamos a receber todas as ideias para as podermos transformar em ações”.

Há quem alerte que a situação não é particular à Google, mas a muitas outras empresas tecnológicas. “Os eventos na Google mostram a frustração que muitos trabalhadores sentem por as suas vozes não serem ouvidas sobre a forma como as empresas são geridas”, disse Mike Clancy, secretário-geral do sindicato britânico dos trabalhadores tecnológicos. “Precisamos de tolerância zero e maior transparência sobre os termos e condições dos trabalhadores”.