China. Tardelli é suspenso por... olhar para o chão durante o hino (com vídeo)

Uma história incrível que chega da China. Diego Tardelli, internacional brasileiro que cumpre a quarta temporada ao serviço do Shandong Luneng, foi castigado pela Federação Chinesa de Futebol por um jogo por ter... olhado para o chão e passado a mão na face enquanto tocava o hino nacional.

CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to 'undignified behavior' during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP