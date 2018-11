Merkel quer estender sanções a Moscovo por causa da Ucrânia

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse ontem estar disponível para estender as sanções à Rússia por causa do conflito no leste da Ucrânia. Merkel encontrou-se com o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, na capital da Ucrânia, Kiev.

Berlim acusa Moscovo de ter falhado a implementar na totalidade o acordo de paz alcançado em 2015, o acordo de Minsk. "O acordo de Minsk não foi cumprido na totalidade e apenas estamos a fazer progressos mínimos se tanto, e às vezes estamos a retroceder", disse a chanceler.

"Com base na situação que temos hoje, a Alemanha vai pressionar pela extensão das sanções em dezembro", afirmou Merkel. Uma das cláusulas era a realização de eleições a 11 de novembro nas áreas controladas pelos separatistas apoiados por Moscovo.