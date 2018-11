Jardim Zoológico na Nigéria acusado de crueldade depois de visitante partilhar fotografia de animal

Tunde Sawyerr, depois de ter visitado um jardim zoológico na Nigéria, decidiu partilhar uma fotografia no Twitter onde denunciava o estado de subnutrição de um camelo.

Segundo a CNN, o homem foi ate ao jardim juntamene com a sua filha de três anos, sendo que a criança não conseguiu identificar o animal que estava a ver devido a este estar bastante magro e subnutrido.

O diretor do zoológico, Aminu Muhammed recusou quaisquer acusações e disse ainda que o animal sofre de um problema de pele que está a ser tratado. O diretor acrescentou que o camelo é albino e que não se está a conseguir adaptar a clima.

Contudo, de acordo Justin Williamson, cientista ambiental e investigador na International Animal Rescue Foundation Africa, citado pela CNN, este animal é “um dromedário, um camelo árabe juvenil, e da para ver que está muito doente e subnutrido”.

Saw this former camel at the Abuja Zoo. pic.twitter.com/PuNcKs2kXq