Hertha proibiu bandeiras no estádio depois de distúrbios em Dortmund

O Hertha de Berlim anunciou esta quarta-feira que vai proibir faixas nos jogos em causa, depois dos disturbios no jogo contra o Borussia Dortmund.

O clube da liga alemã disse que a medida se aplica "tanto aos adeptos do Hertha como dos visitantes".

As medidas de segurança são acrescidas e o clube já pediu mesmo aos adeptos que vão assistir aos jogo frente ao Leipzig para que cheguem cedo.

No fim de semana passado, um grupo de adeptos do clube de Berlim entrou em confronto com a polícia antes do jogo frente ao Dortmund. A situação que envolveu cerca de 100 pessoas resultou em vários feridos.