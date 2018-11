Rui Vitória afirmou ter tido conhecimento do interesse do Everton

O treinador das águias explicou que as suas motivações não passam por uma questão monetária, mas sim de "envolvimento, confiança e o projeto para o futuro".

O treinador quebrou o silêncio e em conferência de imprensa comentou a conversa entre Luís Filipe Vieira e César Boaventura.

Rui Vitória afirmou aos jornalistas que não se preocupa com sondagens e possibilidades. "Gosto de ser discreto. Desde que entrei nunca quis sair daqui, nem quero", disse.

O treinador dos encarnados deixou claro que o que o move não são as questões financeiras, mas sim "o envolvimento, confiança e o projeto para o futuro".



No final, Vitória afirmou mesmo que chegou a saber da proposta do Everton.