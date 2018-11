O novo presidente do Sporting, Frederico Varandas, deu uma entrevista ao podcast ‘Perguntar não Ofende’, de Daniel Oliveira, onde fez algumas revelações.

“Lógico que tenciono ir ao mercado de janeiro. Vamos ter que ir ao mercado de janeiro, mas este é um mercado de remendos. Digo-lhe que já trabalhei muito mais para o mercado de 2019/20 do que para o mercado de janeiro. Como vamos ter dinheiro? Temos de ter imaginação”, começou por dizer o líder dos verdes e brancos.

Durante a conversa, Frederico Varandas falou ainda sobre a situação financeira do Sporting, tendo afirmado que esta é melhor do que a de “um dos rivais”: “Fala-se muito da crise do Sporting, mas o Sporting nunca entrou em default. A situação financeira do Sporting é melhor do que a de um dos rivais. Qual? O FC Porto. O Sporting, depois de passar por este terramoto, depois de passar por esta guerra civil, voltou a ter capitais próprios positivos e resultados líquidos de 16 milhões. Obviamente que o Sporting vai ter que criar mais valias, mas vamos querer reforçar a equipa e não ter que vender sempre os melhores jogadores”, afirmou o presidente.

A entrevista foi feita esta segunda-feira, tendo apenas sido publicada depois do despedimento de José Peseiro, mas ainda assim, pelo discurso de Varandas, é possível entender que seria tudo uma questão de tempo até a crise com o técnico leonino se instalar. “O Sporting tem dinheiro para contratar um bom treinador. Tem de ter. Eu quando me candidatei, sabia as condições que ia encontrar, mas muitas vezes não é pelo dinheiro. Um bom treinador quer entrar num projeto bom”, disse o presidente, sublinhando que “o Sporting é uma grande instituição e é cada vez mais valorizado pelos profissionais de futebol”.

E sobre uma possível contratação para o Sporting como futuro treinador? Frederico Varandas responde: “Muitas pessoas confundem que por eu ser amigo de Leonardo Jardim ele virá para o Sporting. Não confundo relações. Tenho uma ótima relação com Leonardo Jardim e ele é um grande treinador. Nem é uma questão de dinheiro, porque ele quando vier não será pelo dinheiro. E sei que ele um dia regressará. Mas esta não é a fase”, referiu.