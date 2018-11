Piloto detido com 1.89 gramas de álcool no sangue antes de levantar voo

Um piloto japonês, que trabalha para a companhia aérea Japan Airlines, foi detido no aeroporto de Heathrow, em Londres, com 1.89 gramas de álcool no sangue antes de levantar voo, quando o limite permitido pela lei está estabelecido nos 0.2.

De acordo com a BBC, as autoridades foram informadas da situação, depois de o condutor de um autocarro ter dado conta do cheiro a álcool vindo do piloto.

O homem, Jitsukawa, foi presente a tribunal na quinta-feira e vai permanecer sob custódia até conhecer a sentença final no dia 29 de novembro.

O incidente aconteceu no dia 28 de outubro, e a Japan Airilines já apresentou um pedido de desculpas formal, tendo prometido “implementar ações imediatas para prevenir ocorrências futuras”, acrescentando que a segurança dos passageiros é a prioridade máxima da companhia.