PSP revela onde vão estar os radares neste mês de novembro

Esta sexta-feira, a PSP informou onde vão estar situados os radares até final do mês de novembro

Além da localização dos radares, esta força de autoridade diz ainda que vai efetuar ações de fiscalização rodoviária nos mesmos locias.

Açores

06-nov 12H45 – ER n.º 1 de 1.ª no Lugar do Porto Judeu e Feteira – Angra Heroísmo

19-nov 12H45 – ER n.º 1 de 1.ª no Lugar da Atalaia Ribeirinha – Angra do Heroísmo

27-nov 08H00 – ER freguesia de Madalena – Madalena

27-nov 06H45 – Av. Alberto I, Príncipe de Mónaco, freguesia Sta. Clara – Ponta Delgada

28-nov 12H45 – ER de Relva, freguesia de Relva – Ponta Delgada

29-nov 12H45 – ER n.º 1 de 1.ª no Lugar do Negrito São Mateus – Angra do Heroísmo

29-nov 12H45 – ER de Feteiras, freguesia de Feteiras – Ponta Delgada

Aveiro

07-nov 08H00 – EN 109 – Km 58.1 – Aveiro

10-nov 14H00 – EN 16 – Aveiro

13-nov 08H00 – Av. da Universidade – Aveiro

14-nov 09H00 – Rua Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira

15-nov 09H00 – Estrada de Santiago – Silvalde – Espinho

15-nov 15H00 – Rua do Sobral – Ovar

22-nov 09H00 – Av. Francisco Sá Carneiro – Ovar

22-nov 15H00 – Variante da Rua 19 – Espinho

28-nov 09H00 – Av. Dr. Renato Araújo – São João da Madeira

Beja

05-nov 09H00 – Rua Zeca Afonso – Beja

14-nov 09H00 – Av. Salgueiro Maia – Beja

20-nov 09H00 – Rua Zeca Afonso – Beja

28-nov 09H00 – Av. Salgueiro Maia – Beja

Braga

06-nov 08H00 – Viaduto do Queimado – Barcelos

06-nov 09H00 – Circular Urbana – Guimarães

09-nov 22H00 – Av. Imaculada Conceição – Braga

13-nov 14H00 – Circular de Barcelos – Barcelos

15-nov 14H00 – Variante EN 14 – Famalicão

19-nov 09H00 – Circular Urbana – Guimarães

21-nov 14H00 – Circular de Barcelos – Barcelos

27-nov 14H00 – Circular Urbana – Guimarães

27-nov 15H00 – Av. Miguel Torga – Braga

Bragança

8-nov 08H00/12H00 – Av. do Sabor – Bragança

9-nov 08H00/12H00 – EN 15 – Mirandela

Castelo Branco

07-nov 17H00/19H00 – Av. Cidade Rio de Janeiro – Covilhã

12-nov 10H00/12H00 – EN 18 – Vale do Romeiro – Castelo Branco

20-nov 08H00/10H00 – Alameda Pero da Covilhã – Covilhã

26-nov 16H30/18H30 – Av. Espanha/Buenos Aires – Castelo Branco

Coimbra

05-nov 15H00 – Ponte Rainha Santa Isabel – Coimbra

09-nov 09H00 – Via Augusto Vaz Serra – Coimbra

19-nov 15H00 – Estrada da Guarda Inglesa

16-nov 14H00 – IC2, Ferrugenta – Figueira da Foz

30-nov 08H00 – IC2, Ponte Edgar Cardoso, Km 119,6 – Figueira da Foz

Évora

02-nov 09h00 – EN 18 – Bairro do Frei Aleixo (sentido Évora/Estremoz) – Évora

06-nov 09H00 – EN 18 ao Gil – Estremoz

07-nov 14H00 – EN 114 – (sentido Montemor/Évora) – Évora

14-nov 09H00 – EN 254 – Bairro da Comenda – Évora

21-nov 09H00 – ER 114-4 (sentido Arraiolos/Évora) – Évora

23-nov 09H00 – EN 18 ao Gil – Estremoz

30-nov 09H00 – Av. Lino de Carvalho – Évora

Faro

06-nov 10H00 – Estrada Moinho da Palmeira – Faro

08-nov 09H00/12H00 – Rua Cruz Vermelha – Tavira

12-nov 09H00/12H00 – Av. V6 – Portimão

13-nov 09H00/12H00 – Av. de Castro Marim – Vila Real de Santo António

15-nov 15H00 – EN 125 – Faro

20-nov 16H00 – Estrada Moinho da Palmeira – Faro

Guarda

16-nov 14H00 – VICEG – Via da Cintura Externa da Guarda

Leiria

13-nov 09H00/12H30 – Rua da Figueira da Foz – Pombal

20-nov 09H00/12H00 – Rua da Codosera – Caldas da Rainha.

Lisboa

02-nov 14H00/18H00 – Av. Calouste Gulbenkian – Lisboa

03-nov 22H00/01H30 – Av. Berlim c/ Praça Baden Powell – Lisboa

05-nov 14H00/18H00 – Av. Marechal Gomes da Costa – Lisboa

06-nov 09H00/17H00 – Estrada dos Salgados – Amadora

08-nov 21H00/03H00 – Av. Ivens – Dafundo, sentido Lisboa/Cascais

09-nov 22H00/02H00 – Av. Roma – Lisboa

12-nov 09H00 – Av. Capitães de Abril – Mem Martin

13-nov 14H00/18H00 – Av. Padre Cruz – Lisboa

15-nov 14H00/18H00 –EN 10 ao Km 125.3 – Alhandra – Vila Franca de Xira

16-nov 22H00/02H00 – Av. Roma – Lisboa

19-nov 14H00/18H00 – Av. da República – Estoril

21-nov 08H00/13H00 – Rua da Torre – Cascais

21-nov 09H00/12H00 – Av. Nicolau Breyner – Loures

21-nov 14H00/17H00 – EN 10 – São João da Talha, (dois Sentidos)

26-nov 14H00/18H00 – EN 10 ao km 115.8 – Reta do Cabo – Vila Franca de Xira

28-nov 21H00/00H30 – Av. de Berlim c/ Praça Baden Powell – Lisboa

Madeira

06-nov 14H00 – Estrada da Ponta da Oliveira – Santa Cruz

09-nov 17H00 – VE 1 Moinhos – Faial / VE1 Túnel do Cortado – Santana

10-nov 19H00 – VE 3 Km1 sentido sul-norte – Ribeira Brava

13-nov 08H00 – Av. do Infante – Estrada Comandante Camacho de Freitas – Funchal

16-nov 08H00 – Av. Mário Soares – Rua Dr. Pestana Júnior – Funchal

21-nov 14H00 – Estrada Monumental – Rua Dr. Pestana Júnior – Funchal

22-nov 13H00 – VR 1 Km 9.4 sentido este/oeste – Câmara de Lobos

28-nov 14H00 – Rua 5 de Outubro – Av. Mário Soares – Funchal

Portalegre

12-nov 15H00 – EN 372 – Elvas

28-nov 08H30 – EN 246 – Portalegre

Porto

06-nov 08H00/12H00 – Av. Calouste Gulbenkian – Matosinhos

08-nov 14H00/18H00 – Av. Dr. Antunes Guimarães – Leça da Palmeira

13-nov 08H00/12H00 – EN 105 – Santo Tirso

15-nov 14H00/18H00 – Rua Ribeiro Cambado – Valongo

20-nov 20H00/24H00 – Av. D. João II – Oliveira do Douro

27-nov 20H00/24H00 – Estrada da Circunvalação – 10999 – Porto

Santarém

05-nov 08H00/12H00 – Av. Dos Bombeiros Voluntários – Ourém

06-nov 09H00/12H00 – Rua Escola Regentes Agrícolas – Santarém

07-nov 08H00/12H00 – Av. Dr. Farinha Pereira – Abrantes

13-nov 14H00/18H00 – Av. Do Bom Amor – Torres Novas

16-nov 14H00/18H00 – EN 114 – Perofilho – Santarém

23-nov 09H00/13H00 – Av. Eng.º Ferreira Mesquita – Entroncamento

27-nov 08H00/12H00 – EN 110 – Alvito – Tomar

Setúbal

06-nov 10H00 – Av. Arsenal do Alfeite (sentido Almada/Corroios) – Almada

16-nov 09H00 – Av. 1º de Maio – Amora

16-nov 14H00 – Circular Externa – Montijo

21-nov 08H00 – EN 10.3 – Barreiro

Viana do Castelo

26-nov-18 10H00/12H30 – Estrada da Abelheira – Viana do Castelo

Vila Real

07-nov 09H00 – Av. da Unesco (Variante de Vila Nova) – Vila Real

08-nov 14H00 – Av. da Galiza – Chaves

22-nov 14H00 – Rua Rainha Dona Mafalda – Chaves

29-nov 14H00 – Av. da Europa – Vila Real

Viseu

05-nov 16H00 – Av. da Europa – Viseu

19-nov 14H30 – Av. D. Egas Moniz – Lamego

23-nov 09H00 – Estrada de Nelas – Viseu

29-nov 08H30 – Av. Cidade Salamanca – Viseu