Torre do Tombo compra pergaminho com 635 anos à venda no OLX

No OLX estava à venda algo pouco comum: um pergaminho do século XIV, com a escritura da entrega do Castelo de Lisboa ao Conde de Barcelos, que se encontrava a valer 750 euros.

No anúncio lia-se: "Escritura de entrega do Castelo de Lisboa que fez o Alcaide do mesmo, Martim Afonso Valente, ao Conde de Barcelos, Dom João Afonso Telo, o qual prestou ‘preito e menagem’ ao primeiro, de acordo com o determinado pelo rei Dom Fernando, pela carta de 16 de Janeiro de 1383, trasladada nesta escritura. Entre as testemunhas do acto esteve presente o Alcaide do Castelo de Faria, Diogo Gonçalves. Tabelião: Peres Esteves. 1383, Janeiro 26, Castelo de Lisboa"

Segundo o jornal Público na edição desta sexta-feira, o anúncio do OLX chamou a atenção do blogue “Repensando a Idade Média”, que avisou a Câmara Municipal de Lisboa.

No entanto, parece que o anúncio acabou mesmo por não passar despercebido, tendo uma outra instituição estado atenta à venda do documento, o Arquivo Nacional Torre do Tombo.

A instituição já comprou o documento, confirmou ao Público o diretor-geral: "Vamos exercer o direito de opção na aquisição do pergaminho, e já comunicámos isso ao vendedor", disse.

O pergaminho com centenas de anos já foi analisado pela Torre do Tombo e já foi confirmada a sua autenticidade.