Bebé prematuro transportado para Lisboa de urgência pela Força Aérea

A Força Aérea portuguesa transportou ontem, quinta-feira, um bebé recém-nascido prematuro de urgência do arquipélago da Madeira para Lisboa.

De acordo com um comunicado enviado às redações, o bebé nasceu apenas com 33 semanas.

De forma a garantir a segurança do transporte do bebé, foi utilizada uma aeronave Falcon 50, da Esquadra 504 – ‘Linces’, da Força Aérea portuguesa, tendo descolado de Lisboa pelas 14h53 e aterrado no Funchal às 16h15.

No entanto, a aeronave acabou por regressar ao continente, onde era já esperada uma equipa de transporte inter-hospitalar pediátrico do Instituto Nacional de Emergência (INEM).



Fotografia: Força Aérea