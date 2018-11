Web Summit. Vias cortadas e segurança redobrada, anuncia PSP

Evento realiza-se no Parque das Nações, em Lisboa, de segunda a quinta-feira.

A PSP anunciou, esta sexta-feira, que vai adotar medidas de segurança adicionais e cortar vias à circulação automóvel já a partir deste domingo no Parque das Nações, em Lisboa.

Em comunicado, esta força de autoridade diz que "apesar de não ter existido um aumento do nível do grau de ameaça para a edição deste ano, relativamente à de 2017", vão ainda assim ser tomadas "medidas de segurança adicionais", com especial foco "na prevenção e proatividade".

A PSP indica que serão delimitados perímetros de segurança e reforço no controle de visitantes nas entradas.

A Web Summit realiza-se já na próxima semana em Lisboa, e vai decorrer de segunda a quinta-feira na Altice Arena e Pavilhões da FIL, no Parque das Nações.