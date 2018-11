China. Luta entre passageira e motorista resulta em queda fatal de autocarro de uma ponte | VÍDEO

De acordo as autoridades chinesas, uma passageira agrediu o condutor de um autocarro por, alegadamente, este ter passado a sua paragem.

Mais tarde, o condutor acabou por perder o controlo do autocarro, que caiu de uma ponte e fez 15 vítimas mortais – todas as pessoas que ali seguiam.

Agora, um vídeo com cerca de dez segundos divulgado pela polícia de Chongqing, na China, que foi captado por uma câmara de segurança que estava instalada dentro do autocarro, mostra a mulher a bater no homem.

O acidente deu-se no passado domingo, mas até à divulgação deste vídeo, não se sabia quais as causas do acidente fatal.

Também uma outra câmara captou o preciso momento em que o autocarro bate num carro e cai no rio.

As autoridades que analisaram as imagens, acusam o motorista de não seguir os procedimentos de segurança, mas referem ainda que a passageira também infringiu a lei ao colocar a segurança de toda a gente em causa.

O veículo só foi retirado do rio na quarta-feira e apenas foi possível recuperar, até agora, 13 dos 15 corpos.

Videos capture the moment a bus in SW China's Chongqing lost control after a driver-passenger fight and plunged into the Yangtze River on Oct. 28, killing 15 people aboard the bus. pic.twitter.com/GztFVgDMOM — People's Daily,China (@PDChina) 2 de novembro de 2018