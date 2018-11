Presidente da Câmara de Porto Santo chama Marcelo Caetano ao Presidente da República | VÍDEO

O momento aconteceu durante a visita de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, a Porto Santo, na Madeira.

O presidente da Câmara Municipal de Porto Santo, Idalino Vasconcelos, enganou-se e trocou o nome de Marcelo Rebelo de Sousa com o de Marcelo Caetano, que ocupou o cargo de Presidente do Conselho de Ministros durante os últimos anos do Estado Novo.

O erro aconteceu em direto para a RTP. “Foi para nós uma grande honra receber o professor doutor Marcelo Caetano nestes festejos que são, para nós, um marco importante…”, afirmou o autarca, que acabou por ser logo corrigido pelo jornalista do canal de televisão.

A Gaffe já está a correr a internet.