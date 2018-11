Caso dos emails. Pinto da Costa vai ser ouvido

O presidente do FC Porto vai ser ouvido no caso dos emails, para responder a uma queixa apresentada pelo Benfica contra os dragões.

Jorge Nuno Pinto da Costa e os administradores da SAD portista, Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Rui Vieira Sá e Reinaldo Teles foram notificados pelo Ministério Público (MP), para prestar declarações no âmbito do caso dos emails.

A informação é avançada esta sexta-feira pela revista Sábado.

A mesma publicação refere que, de acordo com o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, as notificações foram recebidas ao longo das últimas semanas.

Recorde-se que, em causa está a divulgação de emails que estão na origem da investigação a alegados crimes de corrupção que estão relacionados com o Benfica, tendo o clube apresentado uma queixa contra o conteúdo divulgado na Internet.

A Sábado avança ainda que as audições dos membros do clube portista deverão ter início já na próxima semana, no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.

No entanto, Francisco J. Marques não confirmou tal informação.