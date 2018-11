“As mulheres são facilmente julgadas” | VÍDEO

Soraia Chaves é a mais recente entrevistada do programa da SIC ‘Alta Definição’.

No próximo programa do ‘Alta Definição’ é Soraia Chaves a entrevista de Daniel Oliveira e, como já é costume, nas redes sociais o apresentador já partilhou um excerto da entrevista.

Entre vários temas abordados na entrevista, a atriz falou sobre a forma como a sociedade ainda olha para as mulheres: “O corpo feminino é só natureza. Quem vive isso com naturalidade não tem de estar necessariamente a fazer uma provocação. As mulheres continuam a ser julgadas se vivem e vestem sem preconceito a sua feminilidade, são facilmente julgadas”, disse Soraia Chaves na entrevista.