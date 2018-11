Roménia. Jogador falha dois penáltis no mesmo desempate e é despedido (com vídeo)

Uma história incrível, mas algo banal em países como a Grécia, Chipre... ou Roménia, como é o caso. O Dínamo de Bucareste comunicou esta sexta-feira a rescisão de contrato com três jogadores, motivada pela eliminação nos oitavos de final da Taça romena frente ao modesto Csikszereda Ciuc. O encontro terminou empatado (2-2 no fim dos 90 minutos e 3-3 após prolongamento) e nas grandes penalidades o conjunto que compete na terceira divisão levou a melhor.

O desempate, todavia, ficou marcado por um momento caricato. Kino Delorge, lateral-direito belga de 20 anos que chegou no início desta temporada à Roménia, falhou... duas grandes penalidades seguidas. Após a primeira, o árbitro ordenou a repetição devido ao adiantamento do guarda-redes contrário, que acabaria por defender novamente à segunda, garantindo (novamente) o apuramento da sua equipa e espoletando uma tremenda festa dos adeptos da casa.

Delorge acabou como vilão... e esta sexta-feira viu o seu contrato terminado com o clube, pelo qual fez apenas quatro jogos, tal como o central franco-camaronês Teddy Mézague e o médio internacional romeno Gheorghe Grozav, ambos também reforços para esta temporada. O clube garante que os contratos foram rescindidos de mútuo acordo...

No Dínamo, refira-se, atua Diogo Salomão, extremo português de 30 anos que pertenceu durante seis temporadas ao Sporting, tendo somado 27 jogos e quatro golos oficiais pelos leões. Formado entre Estrela da Amadora, Damaiense e Casa Pia, atuou ainda como sénior no Real Massamá, no Corunha e no Maiorca, de onde se transferiu a época passada para a capital romena.

Veja aqui como tudo aconteceu:

This is one of the best videos ever. Dinamo - the first team to lose the same game TWICE. Belgian defender Delorge takes a decisive penalty, keeper saves and the party starts. A few minutes after, ref gets the teams back: 'keeper was off his line'. pic.twitter.com/iu0VKQHXgS — Emanuel Roşu (@Emishor) 2 de novembro de 2018