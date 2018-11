Vieri: "Hoje basta ter um bom Instagram para ser avançado"

É frequente ver futebolistas - e não só - invocarem a velha máxima do "no meu tempo é que era bom" para criticar certos aspetos das gerações mais recentes com os quais não concordam. Umas vezes com razão, outras sem, obviamente. Desta feita, foi Christian Vieri a vir a público criticar a atual geração de futebolistas, e em particular avançados.

Vieri, hoje com 45 anos, foi um verdadeiro goleador, sagrando-se melhor marcador das ligas italiana e espanhola e brilhando em clubes como Juventus, Atlético de Madrid, Lazio e Inter de Milão - além dos 23 golos (cinco no Mundial 98 e quatro no Mundial 2002) em 49 jogos na seleção italiana. O antigo internacional italiano considera que os atuais avançados não têm a fome de golos que se via antigamente, privilegiando passar o tempo nas redes sociais.

"Hoje já não precisas de marcar 30 golos, já não precisas de marcar a cada domingo. Hoje em dia só é preciso um bom Instagram para ser avançado. Antigamente, se não marcasses, trancavas-te em casa, voltavas no dia a seguir para rever os erros e tentavas melhorar. Nós éramos doentes, toda a minha geração, especialmente os avançados; éramos doentes por golos! Agora isso já não acontece", disparou o antigo goleador, que terminou a carreira de jogador em 2009, na Atalanta, em declarações à Radio Deejay.