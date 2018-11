Fredy Montero deixa mensagem a José Peseiro

Fredy Montero utilizou as redes sociais, esta sexta-feira, para deixar uma mensagem de agradecimento a José Peseiro, recentemente despedido do comando técnico do Sporting.

"Mister José Peseiro, foi um prazer trabalhar consigo e com a sua equipa. Desejo o melhor para a sua carreira e, mais importante do que isso, para a sua vida. Felicidades para si e para a sua família. Obrigado", pode ler-se no twitter oficial do futebolista.

Recorde-se que Peseiro foi despedido na madrugada da última quarta-feira, por decisão de Frederico Varandas, atual presidente do clube de Alvalade. Esta era a segunda vez que o técnico português passava pelos ‘leões’, uma vez que já tinha orientado a equipa entre 2004 e 2006.