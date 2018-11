A história comovente do menino que transporta o cão numa sacola para todo o lado

Por detrás de uma das fotografias que anda a circular nas redes sociais existe uma história comovente. A imagem, que mostra uma criança sorridente enquanto transporta um cão numa sacola, conta a história de um menino peruano que todos os dias vai, conjuntamente com o seu animal de estimação, para o trabalho com a mãe.

De acordo com o site Histórias com Valor, o menino vem de uma família muito pobre e, para ajudar, todos os dias “vai trabalhar com a mãe para ajudá-la com as despesas da sua casa, levando consigo o seu melhor amigo”. A criança ajuda a mãe a vender na rua, todas as manhãs.

Mesmo tendo de se levantar muito cedo para acompanhar a mãe, a criança não deixa de ajudar.

Graças às proporções que a publicação tomou, muitos dos utilizadores do Facebook pediram às autoridades que encontrassem o menino e dessem apoio à sua família.