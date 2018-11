Espanha. Rúben Semedo castigado após saída noturna (com vídeo)

Imagens do central luso-cabo-verdiano a divertir-se numa discoteca imediatamente após a derrota do Huesca frente ao Sevilha rapidamente se tornaram virais nas redes sociais

Rúben Semedo voltou a ver o seu nome envolto em polémicas, depois do caso que protagonizou e o levou a ficar detido de fevereiro até julho, quando saiu em liberdade condicional. O central luso-cabo-verdiano acabou por ser cedido pelo Villarreal ao Huesca, promovido esta temporada à I liga espanhola, e foi agora castigado pelo atual clube devido a uma saída noturna.

Tudo aconteceu no último domingo, imediatamente após a derrota do Huesca frente ao Sevilha (2-1), que atirou a equipa aragonesa para o último lugar da tabela, com apenas cinco pontos em dez jornadas. Rúben Semedo foi sair à noite sem autorização do clube e, como é sabido nos dias de hoje, rapidamente imagens suas a divertir-se na discoteca se tornaram virais pelas redes sociais.



Esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Getafe, o treinador do Huesca, Francisco Rodríguez, revelou que o clube aplicou um castigo ao defesa, embora sem especificar qual. "Errou e já pediu desculpa. O clube interveio, de acordo com o regime interno. Espero que não volte a acontecer, porque se voltar, nem ele nem quem quer que seja vai continuar a pertencer a esta equipa", alertou o técnico.