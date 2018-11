Metro de Lisboa com nova paralisação marcada na Web Summit

Os trabalhadores do Metro de Lisboa vão estar em greve parcial a 8 de novembro, sendo assim o segundo dia de paralisação na semana da Web Summit.

Apesar de ainda não ter sido entregue um pré-aviso de greve, a notícia é avançada pelo jornal Público que cita Anabela Carvalheira, dirigente da Fectrans.

De acordo com a dirigente "[a paralisação] decorrerá nos mesmos moldes da que terá lugar no dia 6 de Novembro", no segundo dia da conferência de tecnologia , que se inicia às 6h30 e termina às 9h30.

No caso de se realizar a paralisação, será a terceira greve dos funcionários do Metro de Lisboa no espaço de dois meses.