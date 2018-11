Buffon. "Champions? O Barcelona é o favorito porque tem o melhor do mundo"

Gianluigi Buffon jogou 17 anos na Juventus, clube que deixou no último verão para se juntar ao PSG, mas não vê a vecchia signora como a principal candidata à conquista da Liga dos Campeões - nem mesmo pelo facto de agora contar com Cristiano Ronaldo nas suas fileiras. Aliás, a esse respeito, o guardião italiano deixou bem claras as suas preferências.

"Há dois ou três favoritos. Temos de apontar o Barcelona, que tem o melhor jogador do mundo, às vezes o segundo melhor [Messi]. Depois há a Juventus, que nos últimos anos consolidou o seu nível e contratou o segundo melhor do mundo, às vezes primeiro [Cristiano Ronaldo]", referiu o lendário guarda-redes à Sky Sports.

Já por diversas vezes, refira-se, Buffon assumiu ter "pesadelos" com o CR7, que enfrentou por oito ocasiões na carreira e do qual sofreu dez golos - dois dos quais precisamente numa final da Champions, em 2016/17. O internacional italiano ainda não se estreou pelos parisienses na prova, devido ao castigo de três jogos que lhe foi aplicado pela expulsão nos quartos de final da temporada transata, em duelo com o Real Madrid... e com Ronaldo a marcar, devendo realizar a primeira partida europeia pelo clube francês esta terça-feira, diante do Nápoles.