Austrália. Usain Bolt não fica no Central Coast Mariners

Afinal, não será o Central Coast Mariners a apadrinhar a estreia oficial de Usain Bolt como futebolista profissional. O velocista jamaicano, oito vezes campeão olímpico, não chegou a acordo com o clube australiano onde esteve a treinar à experiência nos últimos dois meses.

A informação partiu do próprio clube, revelando que as duas partes estiveram em conversações com parceiros externos de forma a encontrar uma solução comercial que tornasse possível a contratação de Bolt, mas que acabou por não ser possível fechar qualquer acordo em tempo útil.

A separação fez-se de mútuo acordo, razão pela qual Bolt deixou um agradecimento ao conjunto australiano. "Quero agradecer aos proprietários, à direção, à equipa, aos jogadores e aos adeptos do Central Coast Mariners por me fazerem sentir em casa durante o tempo todo. Desejo muito sucesso para a temporada", realçou, num gesto semelhante ao protagonizado pelo clube. "Foi uma parceria mutuamente benéfica que trouxe maior emoção e atenção aos Mariners e à Hyundai A-League. Desde o primeiro dia, o Usain empenhou-se em fazer parte dos Mariners. Integrou-se muito bem e fez grandes avanços como jogador de futebol", salientou Mike Charlesworth, proprietário do Central Coast Mariners.

Bolt, refira-se, persegue há algum tempo o sonho de ser futebolista, tendo já treinado à experiência nos alemães do Borussia de Dortmund (embora nesse caso tal se tenha devido a questões de patrocínio) e no Stromsgodset, da Noruega. A 10 de junho último, em pleno Old Trafford, capitaneou a equipa do Resto do Mundo que defrontou um conjunto de antigos e atuais jogadores do Manchester United, o seu clube do coração. Pelo Central Coast, realizou dois encontros, ambos particulares, e no único em que foi titular... marcou dois golos.