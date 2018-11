Toda a minha vida tem sido rodeada de patudos. Por isso não me canso de pedir: não abandone o seu animal. #naoabandone #naoaoabandono #animaisabandonados #caesdeportugal #ameoseuanimal

A post shared by Teresa Guilherme (@teresaguilherme) on Nov 2, 2018 at 7:17am PDT