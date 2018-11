Benfica-Moreirense. João Félix e Jonas no onze encarnado

Já são conhecidos os onzes iniciais do encontro entre o Benfica e o Moreirense, que terá lugar esta noite no Estádio da Luz, e com duas surpresas - uma maior que outra - na equipa encarnada: Jonas e João Félix serão titulares, por troca com Salvio e Seferovic em relação ao onze que perdeu por 2-0 no Jamor na última jornada, frente ao Belenenses, SAD.

Se no caso de Jonas a titularidade acaba por ser mais ou menos esperada, devido à ausência de Seferovic dos convocados, por lesão, já o surgimento de João Félix no onze é bem mais surpreendente. O jovem de 18 anos foi utilizado pela última vez no passado dia 18, para a Taça de Portugal frente ao Sertanense, mas já não era titular desde a quinta jornada, a 23 de setembro, quando até marcou ao Aves, saindo lesionado aos 53 minutos. O brasileiro de 34 anos, por seu lado, só foi titular esta temporada precisamente frente ao Sertanense, e para o campeonato não tinha esse estatuto desde a última jornada da pretérita época, curiosamente também num jogo com o Moreirense - foi dele, de penálti, o único golo no triunfo encarnado (1-0) que valeu a ultrapassagem ao Sporting e o segundo lugar final.

Salvio começará desta feita no banco, juntamente com Bruno Varela, Samaris, Gabriel, Cervi, Castillo e o regressado Ferreyra. Conti e Zivkovic caem da lista inicial elaborada por Rui Vitória.

No Moreirense, são também duas as alterações promovidas pelo técnico Ivo Vieira em relação ao triunfo sobre o Marítimo na última jornada (1-0). Heriberto, indisponível por estar emprestado pelo Benfica, dá o seu lugar a Pedro Nuno, com D'Alberto a entrar para o lugar de João Aurélio.

ONZES INICIAIS

BENFICA

Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Fejsa e Gedson Fernandes; Rafa, Jonas e João Félix

Suplentes: Bruno Varela, Samaris, Gabriel, Cervi, Salvio, Ferreyra e Castillo

MOREIRENSE: Jhonatan Luiz; D'Alberto, Aberhoun, Ivanildo Fernandes e Rúben Lima; Loum e Fábio Pacheco; Pedro Nuno, Chiquinho e Arsénio; Nenê

Suplentes: Pedro Trigueira, Iago, Alan Schons, Texeira, Patito Rodríguez, Bruno Silva e Ângelo Neto