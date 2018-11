Neymar e Mbappé chegam ao Parque dos Príncipes mascarados à 'La Casa de Papel' | Vídeo

Esta sexta-feira, Neymar e Mbappé chegaram ao Parque dos Príncipes, antes do jogo com o Lille, vestidos de uma forma que levantou muitas questões – ambos usavam máscaras alusivas à série espanhola ‘La Casa de Papel’.

Os futebolistas chegaram ao estádio do Paris Saint-Germain vestidos com macacões vermelhos e máscaras de Salvador Dali, tal como a caracterização dos assaltantes de ‘La Casa de Papel’.

A forma como os jogadores surgiram vestidos está a gerar discussão nas redes sociais, uma vez que o momento acontece dois dias depois do Halloween, mas também no dia em que foram divulgados, pelo ‘Footeball Leaks’, documentos que revelam que o Paris Saint-Germain recebeu, de forma ilegal, dinheiro relativo aos negócios de Neymar e Mbappé.

Neymar chegou ao emblema francês depois de deixar o Barcelona, na última época. Mbappé assinou esta temporada, depois de estar uma época a empréstimo do Monaco.

Veja o vídeo.

Kylian Mbappé & Neymar have turned up at the Parc des Princes this evening dressed as Netflix hit series Casa de Papel characters! pic.twitter.com/iSJoAOqtL4