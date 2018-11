Alec Baldwin detido devido a rixa por lugar de estacionamento

O ator Alec Baldwin foi detido esta sexta-feira, em Manhattan (Nova Iorque), depois de ter esmurrado outro homem, devido a uma discussão por causa de um lugar de estacionamento.

De acordo com a polícia de Nova Iorque, o ator é acusado de agressão e de coação. Segundo o relatório, o ator terá dado um murro na face esquerda do outro homem, porque este lhe terá roubado o lugar no estacionamento.

O outro homem envolvido na rixa tem 49 anos e precisou de ser assistido por uma equipa médica.

Donald Trump, que já foi vítima das imitações de Alec Baldwin, respondeu à detenção do ator: “Desejo-lhe sorte”.