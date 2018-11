Moreirense sai da primeira parte a vencer na 'Luz' por 3-1

No final da primeira parte, o Benfica perde na ‘Luz’ por 3-1 frente ao Moreirense.

Depois do golo inaugural de Jonas aos dois minutos a dar vantagem às ‘águias, demorou muito pouco para o Moreirense igualar o marcador. Aos cinco minutos, Chiquinho marcava na baliza do Benfica, mas não comemorava, uma vez que fez parte do elenco ‘vermelho e branco’.

Arsénio já tinha assistido para o primeiro golo, mas foi a assistência para Pedro Nuno que acabou por fazer mais um golo do Moreirense e colocar a equipa em vantagem sobre o Benfica aos15 minutos.

Aos 35 minutos, Loum fez o terceiro golo e o Moreirense arranca para a segunda parte a vencer por 1-3.