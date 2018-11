Dois jovens agredidos por seguranças de discoteca em Lisboa

Dois jovens afirmam ter sido agredidos por quatro seguranças da discoteca Hawaii, nas Docas de Santo Amaro, em Lisboa. O gerente do espaço noturno diz que os homens tiveram de intervir numa rixa.

Tudo terá acontecido na madrugada de quinta-feira. Os dois irmãos dizem que foram deixados inconscientes pelos seguranças, sem que, aparentemente, existisse uma razão para isso.

Os jovens revelaram à SIC que, na altura dos acontecimentos, estavam acompanhados por outros amigos – estes terão dito que, mesmo depois de terem sido deixados inconscientes, os irmãos continuaram a ser espancados pelos seguranças.

As alegadas vítimas foram transportadas para o hospital Amadora-Sintra com escoriações. Os jovens lamentam que ninguém tenha chamado a polícia na altura dos acontecimentos. Acabaram por, posteriormente, apresentar queixa contra os seguranças da empresa LB.

À SIC, o gerente do Hawaii admitiu excessos, mas defendeu que os seguranças estavam a pôr termo a uma rixa entre grupos rivais e agiram em legítima defesa. As autoridades irão agora analisar as imagens das agressões, que foram captadas pelas câmaras de videovigilância do espaço.