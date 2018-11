Reds com liderança em xeque

O Liverpool, que partilha o primeiro lugar da Premier League com o Manchester City, visita um Arsenal sedento de golos e vitórias.

A jornada 11 da Premier League reserva um excitante encontro em Londres, a opôr o Arsenal ao Liverpool. Depois de duas derrotas a abrir a temporada, os gunners arrancaram para uma série de 11 vitórias consecutivas, sete das quais no campeonato, mas viram essa sequência terminar de forma surpreendente na última jornada, na visita ao terreno do Crystal Palace (2-2). Agora, e cinco dias antes de receber o Sporting na Liga Europa, o conjunto de Unai Emery encontra pelo caminho uma das únicas equipas ainda invictas na prova, juntamente com Manchester City e Chelsea.

Ambas as equipas estão absolutamente proibidas de perder: o Arsenal, a quatro pontos do topo, não pode deixar fugir ainda mais os rivais, enquanto o Liverpool quererá somar os três pontos para continuar a ditar leis de braço dado com o City.

Em Itália, a dúvida reside no número de golos que Cristiano Ronaldo conseguirá marcar na receção ao modesto Cagliari. O CR7 soma sete na Serie A, tendo o polaco Piatek, do Génova, a apenas dois golos de distância.

Curiosidade também para ver como o Real Madrid irá reagir no primeiro jogo de La Liga, frente ao surpreendente Valladolid, após a saída de Julen Lopetegui.