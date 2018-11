Nani. Ronaldo no Sporting? "Nada é impossível"

Numa entrevista ao jornal alemão Bild, Nani revelou que gostava de voltar a partilhar balneário com Cristiano Ronaldo. Com quem jogo no Manchester United entre 2007 e 2009.

Nani considerou que Ronaldo fez “uma boa escolha” quando mudou do Real Madrid para a Juventus e não esconde que gostaria de voltar a jogar com o internacional português no Sporting.

“Seria ótimo, um momento histórico. Acho que será difícil, mas nada é impossível. Ele tem um grande carinho pelo clube”, afirmou o jogador dos leões.