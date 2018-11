Web Summit vai plantar uma árvore por cada participante

A Web Summit decidiu comprometer-se com os Objetivos das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e, para isso, implementou novas medidas.

“A Web Summit não pode estar apenas na vanguarda do desenvolvimento e das descobertas do mundo, precisa também de tomar a dianteira no encontrar de soluções para os maiores desafios que o planeta enfrenta. É com orgulho que anunciamos o nosso compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas “, afirmou Paddy Cosgrave, CEO da maior conferência de tecnologia do mundo, que arranca na segunda-feira em Lisboa.

Em parceria com vários patrocinadores e oradores, a Web Summit implementou várias medidas para tornar o evento mais sustentável. São elas:

Garrafas reutilizáveis e catering sustentável: serão usados talheres e louças biodegradáveis ou recicláveis. Paara além disso, serão distribuídas 30 mil garrafas reutilizáveis durante o evento.

Mobiliário sustentável em parceria com a IKEA: “a Web Summit desenvolveu uma parceria com a IKEA que garante que os móveis usados na conferência deste ano possam ser reutilizados, reutilizados ou reciclados”, lê-se no comunciado enviado à imprensa.

Combater o desperdício alimentar e colaborar para os objetivos de Fome Zero da ONU: todo o excesso de comida proveniente da conferência será distribuído aos que precisam na cidade de Lisboa.

Carbono Zero com a plantação de 70.000 árvores em parceria com a Ecosia: será plantada uma árvore por cada participante. “Estas árvores serão estrategicamente plantadas no âmbito de projetos de regeneração de ecossistemas, com o objetivo de apoiar a biodiversidade e a economia locais”.

Apoio às mulheres na comunidade tecnológica, lutando pela igualdade de género: “desde o seu início, a Web Summit assumiu o compromisso de aumentar o número de mulheres na comunidade tecnológica. Para o conseguir, em 2016, ofereceu 10 mil bilhetes com desconto, número que subiu para 14 mil em 2017, oferecendo um total de 25 mil bilhetes nos seus eventos em todo o mundo. Além dos eventos, a Web Summit continuará a envolver-se com o rápido crescimento do número de mulheres na comunidade tecnológica, que conta já com mais de 11.000 membros”, refere o comunicado.

Aumentar o número de mulheres na comunidade tecnológica através de parcerias com a booking.com e a IBM: “a Web Summit vai organizar um almoço exclusivo para mulheres na área tecnológica, e disponibilizará, com a Booking.com, um lounge dedicado às mulheres, com várias sessões de mentoring e mesas redondas”, acrescenta a nota.

Acolher indústrias inovadoras e startups dedicadas às infraestruturas no cenário tecnológico

Compromisso com a educação de qualidade na esfera da tecnologia