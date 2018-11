Sobrinha-neta de García Márquez raptada

A sobrinha-neta de Gabriel García Márquez está desaparecida desde agosto. Agora, um grupo de sequetsradores exige um resgate de cinco milhões de dólares (cerca de 4,3 milhões de euros) pelo resgate da jovem.

De acordo com o jornal El Tiempo, os sequetsradores já contactaram a famílai de Sabrina Melisa Martínez duas vezes.

A publicação diz que a jovem empresária foi raptada a 23 de agosto na zona Bananera, em Magdalena, na Colômbia. A família revelou que no passado dia 13 de outubro, dia do aniverário de Sabrina, reuniu-se para rezar pela jovem, esperando que regresse a casa sã e salva. A família prefere não dar mais pormenores à imprensa, com medo de represálias.

A polícia garante que continua emprenhada neste caso, mas não adianta mais pormenores.