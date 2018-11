Trânsito vai estar condicionado durante a próxima semana devido à Web Summit

A Web Summit chega à capital na próxima semana e com ela chegam também os contrangemintos no trânsito. Este ano a PSP decidiu adotar medidas de segurança adicionais e é já a partir de amanhã que algumas vias vão estar cortadas.

“Apesar de não ter existido um aumento do nível do grau de ameaça para a edição deste ano relativamente à de 2017” vão ser tomadas “medidas de segurança adicionais” focadas “na prevenção e proatividade”, justificou a PSP em comunicado.

A partir de amanhã, até ao final do evento, estão previstos condicionamentos no trânsito em toda a zona envolvente do Parque das Nações.

Se pretende andar de carro na capital durante a próxima semana, poderá circular no sentido norte-sul na Alameda dos Oceanos e entre a rotunda dos Vice-Reis e a Avenida do Índico. Contudo, o trânsito estará cortado na Alameda dos Oceanos perto da FIL e entre o Pavilhão e a rotunda, no sentido sul-norte.

A Rua do Bojador entre a Avenida da Boa Esperança e o Altice Arena e a Avenida da Boa Esperança entre a rotunda dos Vice-Reis e o Hotel Myriad estarão condicionados

É ainda esperado, segundo a PSP, que o condicionamento do trânsito nesta zona da cidade, possa provocar congestionamento de trânsito nas zonas do Bairro Alto, Cais do Sodré e a zona à volta do Lx Factory.

A autoridade deixou ainda alguns conselhos aos paticipantes: que comprem os bilhetes apenas em plataformas oficiais da Web Summit, utilizem os transportes públicos para chegar ao local do evento, estacionem em locais apropriados, tenham cuidado com objetos de valor e que respeitem as indicações das autoridades.

A Web Summit começa já na próxima semana, entre segunda e quinta-feira, no Altice Arena e na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa.