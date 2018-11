Manuais gratuitos custam 160 milhões

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, afirmou ontem que o Estado vai gastar mais de 160 milhões de euros em 2019 com os manuais gratuitos até ao 12.º ano de escolaridade. A medida foi acordada com os parceiros de esquerda e o governante explicou que os números de investimento resultam não só da entrega de manuais gratuitos, mas também do acesso a licenças digitais para os alunos em período de escolaridade obrigatória. É «a concretização de uma obrigação republicana para com todos os seus cidadãos», declarou o ministro da Educação durante o primeiro dia de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para o próximo ano.

No Parlamento, o governante explicou também que os professores terão um aumento médio a rondar os 20 por cento, em 2023, graças às progressões de carreiras: «Daqui até 2023, com o reposicionamento, com o descongelamento e com a reconstituição das carreiras, teremos um aumento de 19% dos salários, o que equivale a um aumento médio de 3,6% ao ano». No exterior da Assembleia juntaram-se algumas centenas de professores e educadores em protesto pelo descongelamento de carreiras.