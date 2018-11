Matadouro em França suspenso por maltrato a animais

Uma associação de defesa dos animais divulgou um vídeo que reúne imagens de videovigilância do matadouro, onde denuncia, segundo a associação “várias violações da lei que rege as condições de matar animais"

Um matadouro foi suspenso, em França, depois de uma associação de defesa dos animais ter divulgado imagens de maus tratos a animais.

A decisão foi tomada pelo ministro da Agricultura e da Alimentação francês, que em comunicado diz que quando “confrontado com a divulgação de um vídeo (...) que mostra as práticas inaceitáveis de um matadouro no distrito de Indre” pediu imediatamente a suspensão do estabelecimento "por precaução".

O documento diz ainda que a tutela já pediu para queo caso seja investigado de forma a que apurem responsabilidades e apliquem sanções.

A autarquia de Indre escreveu no Twitter que “os maus tratos a animais são inaceitáveis" e "face à gravidade da situação exposta pelos vídeos da associação L214, a pedido do ministro, a autarquia ordena hoje uma suspensão temporária da atividade aos responsáveis pela estrutura".

Uma associação de defesa dos animais divulgou um vídeo que reúne imagens de videovigilância do matadouro, onde denuncia, segundo a associação “várias violações da lei que rege as condições de matar animais”.