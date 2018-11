Incêndio deflagra em hospital municipal do Rio de Janeiro

Incêndio terá começado no segundo andar do hospital

Este sábado, um incêndio de grandes dimensões deflagrou num hospital municipal do Rio de Janeiro, Brasil.

De acordo com o jornal O Globo não há registo de feridos.

O mesmo jornal diz ainda que as chamas terão começado no segundo andar do hopital, por volta das 15h41 locais (18h41 em Lisboa).

Por volta das 17h locais (20h em Lisboa), o serviço de emergências do hospital foi encerrado.

@LeiSecaRJ incêndio na rua da entrada do hospital Lourenço Jorge na Barra. Polícia e bombeiros no local. Grande engarrafamento. pic.twitter.com/8a9zcuwLwU — William Santos (@WilliamSantosRJ) November 3, 2018