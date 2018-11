Futebolista pede ajuda para encontrar menino do Irão que o imitou num vídeo

View this post on Instagram

هر تلاشی که در زندگی کرده‌ام با تمام وجود تلاش کردم که آن را به خوبی انجام دهم. Every effort I have made in my life tried to do it very well. #ورزش #دیبالای_ایرانی #امیرمحمدعلامه #اسپورت #دهدشت #ایران #آرژانتین_پادشاه_فوتبال_جهان