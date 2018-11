‘Whitey’ Bulger (1928-2018). Morreu como matou o ‘gangster de Hollywood’

Criado nos bairros de lata de Boston, Bulger ascendeu ao poder no seio do Winter Hill Gang, o principal grupo criminoso da máfia irlandesa local, nos anos 70 e 80. As inúmeras atividades criminosas em que se envolveu renderam-lhe mais de 30 milhões de dólares (mais de 26 milhões de euros).

O gangster rasurou os seus rivais no mundo do crime de Boston sendo parceiro do FBI. Em troca de informações secretas recebia também informações privilegiadas da autoridade federal. Foragido durante 16 anos, foi capturado em 2011 Em 2013, um juiz de Boston condenou-o a duas penas de prisão perpétua por ter sido cúmplice em 11 homicídios cometidos nas décadas de 70 e de 80, por posse de armas e extorsão.

A vida de James ‘Whitey’ Bulger inspirou livros e filmes. A personagem de Jack Nicholson no filme de gangsters de Martin Scorsese, Os infiltrados, e Black Mass - Jogo Sujo, com Johnny Depp a representá-lo.

Bulger, de 89 anos, foi assassinado na prisão de alta segurança da Virgínia Ocidental, para onde fora transferido há pouco tempo, depois de cumprir pena em Oklahoma e na Florida.

O gangster fora condenado a duas penas de prisão perpétua por 11 assassinatos, conspiração criminosa, extorsão, lavagem de dinheiro, posse de armas de fogo e outros crimes.

O FBI vai agora investigar o crime na prisão, revelou uma porta-voz do Departamento de Justiça, Stacy Bishop, citada pelo Boston Globe. De acordo com o mesmo jornal, terá sido outro recluso com ligações à máfia de Boston o responsável pelo homicídio.

«Este é o terceiro crime em sete meses nas nossas instalações», afirmou ainda o representante de um sindicato local de guarda prisionais, Richard Heldreth, citado pelo jornal, queixando-se da falta de agentes nas instalações prisionais.