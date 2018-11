Diogo Piçarra vence prémio da MTV

O galardão local da MTV foi atribuído a Diogo Piçarra. Os outros nomeados eram Bárbara Bandeira, Bispo, Blaya e Carolina Deslandes.

O prémio está integrados nos Europe Music Awards da estação que este domingo se realizam em Bilbau. Atuam Little Mix, Bebe Rexha, David Guetta, Jason Derulo, Panic! At the Disco, Alessia Cara, Marshmello, Bastille, Anne Marie, Jack & Jack, Hailee Steinfeld (a anfitriã da noite), Nicki Minaj, Halsey, Rosalía e ainda Janet Jackson, que vai apresentar um medley com os seus maiores êxitos e ser homenageada com o Global Icon, um prémio de carreira.

Jourdan Dunn, Terry Crews, Lindsay Lohan, Anitta, Debby Ryan, Ashlee Simpson, Evan Ross, e as estrelas do Netflix Michael Peña e Diego Luna, vão apresentar e entregar alguns dos prémios. Rita Pereira vai desfilar na passdeira vermelha.