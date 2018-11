Morreu Alain Chevalier, um dos fundadores da Louis Vuitton

Morreu Alain Chevalier, um dos fundadores da empresa de moda de luxo Louis Vuitton, morreu. O anúncio foi feito pela Presidência da República francesa em comunicado, elogiando o “homem visionário”. “Colocou sua inteligência e talento ao serviço da política e da indústria, contribuindo com sua visão e determinação para colocar a França no primeiro lugar do universo do luxo”, revelou.

Alain Chevalier estava à frente da Moët Hennessy quando, em 1987, esta se uniu ao grupo Louis Vuitton, então presidido por Henry Racamier. A nova empresa, designada LVMH, passa dois anos depois para Bernard Arnault, que ainda é o seu maior acionista. As empresas Moët Hennessy e Louis Vuitton, “que já apresentaram algumas das mais prestigiadas marcas nas áreas de vinhos e destilados, moda, perfumes e cosméticos, são maravilhosas embaixadoras de elegância, qualidade e refinamento francês”, descreve o Eliseu.

Louis Vuitton continua a liderar o topo das marcas mais valiosas do mundo, avaliada em mais de 35 mil milhões de euros, de acordo com o estudo elaborado pela BrandZ.