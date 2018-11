Professores distribuem panfletos no Web Summit

Para dar mais notoriedade às reivindicações dos professores, a Fenprof convocou para amanhã um protesto à entrada do Web Summit, a partir das 16h.

Os professores irão distribuir folhetos aos participantes da cimeira tecnológica, explica em comunicado a Fenprof.

"A Fenprof exige do governo de Portugal outra política e outra prática para com os Professores. Exige a negociação de medidas que respeitem os profissionais e a sua atividade, exige respeito e justiça, combate a discriminação e a mentira. A luta dos Professores por respeito e justiça passa, também, pela denúncia da situação que estão a viver. Uma denúncia que é feita no plano nacional e internacional, enquadrando-se neste último nível a distribuição de informação junto dos participantes na Web Summit", escreve a associação.

A estrutura sindical recorda aponta o dedo ao governo por "apagar, para a carreira profissional, mais de 6,5 anos de trabalho realizado pelos professores", quando o tempo de serviço "para a generalidade da Administração Pública, é contabilizado", acrescenta.