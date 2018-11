Camila Cabello conquista quatro vezes os EMA

Camila Cabello conquistou quatro das seis nomeações que tinha para os European Music Awards (EMA) da MTV, conquistando também a noite.

A cantora foi considerada a Melhor Artista, a Melhor Artista dos Estados Unidos e a música Havana ganhou a Melhor Canção e o Melhor Vídeo. A cantora norte-americana era já a grande favorita da noite ao juntar seis nomeações.

O luso-canadiano Shawn Mendes recebeu o prémio de Melhor Artista Live, depois de, na edição anterior ter recebido três prémios, entre eles o de Melhor Artista.

Nicki Minaj foi quem abriu os prémios da noite ao ganhar Melhor Artista de Hip Hop e Melhor Look. Dua Lipa foi considerada a Melhor Artista Pop, Marshmello o Melhor Artista de Música Eletrónica, 5 Seconds of Summer a Melhor Banda Rock e a banda norte-americana Panic! At the Disco venceu o prémio de Melhor Artista Alternativo.

Já o prémio de Ícone Global foi para Janet Jackson que se juntou assim a U2, Queen, Whitney Houston e Eminem, os vencedores das edições anteriores.