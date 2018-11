Manto branco já cobre a Serra da Estrela

As estradas que dão acesso ao maciço central da Serra da Estrela foram encerradas ao trânsito, esta segunda-feira, devido à queda de neve.

Segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco à agência Lusa, os troços Piornos/Torre, Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga e Lagoa Comprida/Cruzamento do Sabugueiro encontravam-se encerradas às 9h55 de hoje.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avança que as previsões para esta segunda-feira apontam para "períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões Norte e Centro até final da manhã. Aguaceiros, em especial até meio da tarde, nas regiões Norte e Centro, e que serão de neve acima de 1.000/1.200 metros".

As temperaturas máximas no país vão variar entre os 6º célsius (Guarda) e os 17ºC (Sagres), enquanto as mínimas oscilam entre os 3ºC (Guarda e Bragança) e os 13ºC (Sagres).

O distrito da Guarda encontra-se sob aviso laranja, até as 18h00 de hoje, devido à possibilidade de queda neve.