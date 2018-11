Dois edifícios ruíram em Marselha

Dois edifícios ruíram na manhã desta segunda-feira no centro de Marselha, em França. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, avança a AFP.

De acordo com as informações detidas pelos trabalhadores das equipas de emergência, nos dois edifícios poderiam estar a viver 12 pessoas. O desabamento aconteceu às 9h30 (8h30 em Lisboa), na rua de Aubagne. No local estiveram 40 bombeiros e 18 veículos.

Julien Ruas, vice-prefeito de Marselha, admite que o Batalhão dos Bombeiros tinha indicado que um dos prédios que esta segunda-feira ruiu era considerado em perigo devido à existência de problemas no primeiro andar. O alerta foi dado há cerca de dez dias, tendo os ocupantes desse apartamento sido realojados. Os edifícios, um de quatro andares e outro de cinco, estavam praticamente em ruínas.

"Eu moro mesmo ao lado, estava a ver televisão quando ouvi um grande barulho, mas não houve explosão, e depois uma nuvem de fumo", disse Antonio Dias, 30 anos, à AFP. "Desabou em poucos segundos, não ouvi o som de qualquer explosão", acrescenta Djaffar Nour que estava a fazer compras a poucos metros dos prédios que ruíram.

O terceiro prédio adjacente também ameaçou entrar em colapso, avançam os bombeiros. A câmara municipal pediu aos habitantes de Marselha para evitar circular naquela zona e que deem prioridade aos serviços de emergência.