Estatuto de Cuidador Informal é uma causa que "merece o esforço de todos", diz Marcelo

Os "obstáculos " à criação do Estatuto do Cuidador Informal devem ser derrotados, defende o Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa deixou um apelo, esta segunda-feira – dia em que se celebra o Dia do Cuidador –, para que os "preconceitos e obstáculos institucionais" à criação do Estatuto do Cuidador Informal sejam derrotados, uma vez que se trata de uma causa que "merece o esforço de todos".

Na mensagem publicada no site da Presidência da República para assinalar o Dia do Cuidador, o Chefe de Estado afirma que a criação do estatuto de cuidador informal "é uma causa que é nacional" e que "reúne o apoio de todos os partidos", acrescentando que não vai deixar de o defender "até que seja uma realidade".

"Assinalo, pois, este dia, renovando o apoio a esta causa e o apelo para que se faça mais, vencendo preconceitos e obstáculos institucionais à criação do Estatuto do Cuidador Informal. É uma causa que sei ser de todos. É uma causa que merece o esforço de todos", pode ler-se na mensagem.

Marcelo Rebelo de Sousa defende que o país "não pode continuar à espera, sob pena de estar a perpetuar um erro imperdoável, confundindo prioridades, atropelando a defesa da dignidade humana".

Segundo o Presidente, em Portugal a maioria dos cuidados prestados a pessoas idosas, deficientes ou dementes "é prestado por cuidadores informais e não através das redes formais". “Não podemos continuar a fingir que não existem milhares de compatriotas que são pais, filhos, netos, sobrinhos, primos, vizinhos, amigos, cuidadores de tantos e tantos outros portugueses", sublinhou.

Em Portugal, há "milhares de cuidadores informais e cada vez haverá mais", sendo que "não podem continuar invisíveis", “sem vencimentos, folgas, férias, reformas e direitos sociais".